В Анапе суд вынес решение о конфискации у ООО «Планета океан» африканского льва

Африканский лев по кличке Тигран, принадлежащий компании «Планета океан» (Анапа), признан арестованным имуществом, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю. Лев передан на ответственное ранение своему владельцу и теперь содержится под контролем приставов.

По информации объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, суд признал ООО «Планета океан» виновным в совершении административного правонарушения по статье об уничтожении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. Проверка природоохранной прокуратуры установила, что африканский лев содержался в ненадлежащих условиях. Владельцу льва назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 тыс. руб. с конфискацией животного.

Анна Перова, Краснодар