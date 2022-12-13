Hublot удивила карбоновой радугой

Обычно название Rainbow, «радуга» носят часы с ободком циферблата, инкрустированным разноцветными сапфирами и другими драгоценными камнями, подобранными по цветовому градиенту. Есть такие версии и у марки Hublot, причем в корпусах из самых разных материалов: стали, титана, золота и даже сапфирового стекла. Но никогда раньше часовщики не пытались воспроизвести эффект радужного сияния цветных камней на поверхности композитного карбонового корпуса.



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Тонкие полоски углеродного волокна укладываются на расстоянии нескольких миллиметров друг от друга. Затем в зазоры вертикально вставляются полоски цветного композита, которые немного выступают из карбона, а разница высот заполняется углеродной сеткой, которая поднимает все компоненты на один уровень. Вызов заключался в том, чтобы расположить каждый элемент в определенном месте, чтобы трехмерная структура стала незаметной для невооруженного глаза, и создать

гладкую и полированную на ощупь поверхность часового корпуса. Каждая вставка незаметно подрезана, отполирована и подогнана с точностью до микрона. Никогда прежде часы не могли похвастаться таким количеством оттенков, создаваемых цветным композитом. Многоцветный ремешок из кожи аллигатора поддерживает радужную тему, заданную корпусом.

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Инновационный корпус потребовал нетривиального содержания. Поэтому в MP-09 (MP расшифровывается как Masterpiece, «шедевр») Tourbillon Bi-Axis 5-Day Power Reserve было решено применить механизм с ручным заводом, двухосным турбийоном (с одним полным оборотом за минуту по первой оси и оборотом за 30 секунд по второй оси) и 120-часовым запасом хода. Завораживающее двойное вращение кареток турбийона, расположенного в положении «6 часов», легло в основу необычного «арочного» дизайна корпуса диаметром 49 мм с изогнутыми краями.

Новинка, впервые представленная на мероприятии Hublot Loves Art, приуроченном к проходившей в Майами выставке Art Basel Miami, будет выпущена всего в 8 экземплярах по цене 200 тыс. швейцарских франков за каждый.