Владимир Путин открыл в Воронежской области реконструированный участок трассы «Дон»

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии 13 декабря участка трассы М-4 «Дон» в Богучарском районе Воронежской области. На протяжении 62 км были реконструированы, в том числе, шесть мостов и три путепровода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Сегодня в строй запускаются транспортные объекты в рамках коридора ''Север – Юг''. Среди них – развязка возле города Мытищи в Московской области, а также реконструированный отрезок автострады М-4 «Дон» в Воронежской области. Теперь трасса станет скоростной от Москвы до Ростовской области, и, конечно, к Черноморско-Азовскому бассейну движение будет лучше, комфортнее для миллионов людей, которые едут летом на отдых»,— заявил президент в ходе церемонии.

Как уточнил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев, работы шли на участке с 741 по 777 км, который сдали почти на год раньше срока: «Тут увеличилась пропускная способность дороги и усилилась безопасность движения». На указанном участке, в частности, реконструировали три развязки: на 750 км - у хутора Дядин, на 763 км - у села Криница и на 771 км - у населенных пунктов Кравцово и Плесновка. На всем протяжении трасса освещена, разрешенная скорость зимой на ней составляет 90 км/час, а летом ее планируют увеличить до 110 км/час.

Ранее портал Defacto сообщал, что Воронежской области на реконструкцию участка федеральной трассы «Дон» в Богучарском и Верхнемамонском районах из федерального бюджета выделили 926,4 млн руб.

Андрей Цветков