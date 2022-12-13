ЗакС Петербурга предложит сохранить спецналоговые режимы для ювелирных организаций

Депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга подготовили законопроект о сохранении специальных налоговых режимов для ювелирных организаций. С инициативой выступили парламентарии Наталия Астахова и Денис Четырбок.

Напомним, что с 1 января вступят в силу изменения в Налоговый кодекс РФ, согласно которым производители и продавцы ювелирных изделий не смогут работать на патентной (ПСН) и упрощённой системе налогообложения (УСН).

В связи с этим большинству небольших крафтовых мастерских может грозить ликвидация. К примеру, закрыться в Петербурге могут 805 ювелирных фильм, использующих УСН и ПСН по состоянию на 2021 год. Как отмечают парламентарии, нововведение приведет к потерям для городского бюджета.

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