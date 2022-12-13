Замглавы района на Кубани уволили из-за фиктивного развода сына с подчиненной-невесткой

Заместитель главы Успенского района Кубани лишилась должности в связи с утратой доверия после того, как прокуроры выяснили, что в ее подчинении на руководящей должности работает невестка, которая развелась с ее сыном для вида. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.

История всплыла после того, как надзорное ведомство проверило соблюдение антикоррупционного закона и выяснило, что замглавы района состоит в близких отношениях с находящейся в ее подчинении начальником отдела по вопросам семьи и детства.

«В ходе проверки вскрыто, что, несмотря на юридическое расторжение брака между начальником и сыном заместителя главы, указанные лица продолжают проживать совместно, ведут общее хозяйство и воспитывают несовершеннолетних детей. При этом заместитель полностью контролировала рабочий процесс своей подчиненной: согласовывала кадровые вопросы, принимала непосредственное участие в премировании, содействовала в продвижении по службе... Руководитель не приняла меры к уведомлению представителя нанимателя о возможности возникновения конфликта интересов при принятии решений в отношении начальника отдела»,— сообщает пресс-служба крайпрокуратуры.

После того как семейные связи были установлены, прокуратура внесла главе района представление с требованием принять меры к урегулированию конфликта интересов и увольнению его заместителя в связи с утратой доверия, однако этого сделано не было. Тогда прокуратура обратилась в суд, который ее требования удовлетворил.

По данным ведомства, решение суда уже исполнено.

Михаил Волкодав

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