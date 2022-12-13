Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Володин встретился с Эрдоганом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. Встреча прошла в Президентском комплексе в Анкаре. Делегация Госдумы во главе с господином Володиным находится в Турции с официальным визитом.

Вячеслав Володин (слева) и Реджеп Тайип Эрдоган

Вячеслав Володин (слева) и Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Presidency Of The Republic Of Turkey

Вячеслав Володин (слева) и Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Presidency Of The Republic Of Turkey

На встрече присутствовал спикер Великого национального собрания Турции (парламент) Мустафа Шентоп, сообщает Anadolu, не приводя подробностей. Госдуме и турецкому парламенту необходимо сделать все возможное, чтобы законодательно обеспечить принятые главами государств решения, заявил на встрече спикер нижней палаты парламента РФ.

«В этой связи правильно реализовать новые форматы сотрудничества в рамках парламентского измерения»,— заявил Вячеслав Володин (цитата по сайту Госдумы). Он сообщил о договоренности провести в 2023 году заседание межпарламентской комиссии высокого уровня. Также обсуждалась возможность проведения в 2023 году конференции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

Также в рамках официального визита господин Володин обсудил с господином Шентопом развитие межпарламентских связей.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...