Володин встретился с Эрдоганом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. Встреча прошла в Президентском комплексе в Анкаре. Делегация Госдумы во главе с господином Володиным находится в Турции с официальным визитом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин (слева) и Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Presidency Of The Republic Of Turkey Вячеслав Володин (слева) и Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Presidency Of The Republic Of Turkey

На встрече присутствовал спикер Великого национального собрания Турции (парламент) Мустафа Шентоп, сообщает Anadolu, не приводя подробностей. Госдуме и турецкому парламенту необходимо сделать все возможное, чтобы законодательно обеспечить принятые главами государств решения, заявил на встрече спикер нижней палаты парламента РФ.

«В этой связи правильно реализовать новые форматы сотрудничества в рамках парламентского измерения»,— заявил Вячеслав Володин (цитата по сайту Госдумы). Он сообщил о договоренности провести в 2023 году заседание межпарламентской комиссии высокого уровня. Также обсуждалась возможность проведения в 2023 году конференции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

Также в рамках официального визита господин Володин обсудил с господином Шентопом развитие межпарламентских связей.

Мария Федотова