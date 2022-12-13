В Саратове будут судить подставного руководителя организации по незаконному выводу средств

Фрунзенский районный суд Саратова рассмотрит уголовное дело в отношении 47-летнего горожанина, который обвиняется в незаконном использовании документов для создания юридического лица и неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, в апреле 2016 года обвиняемый договорился с ранее незнакомым ему лицом фиктивно занять должность директора коммерческой организации. За это ему обещали денежное вознаграждение. Подставной руководитель удостоверил свою подпись у нотариуса и предоставил в налоговый орган паспорт и другие документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

Он открыл счета в банке для дистанционного обслуживания организации и в дальнейшем передал доступ к ним третьим лицам. Это привело к противоправному выводу денежных средств в сумме более 5,9 млн руб. в неконтролируемый оборот.

Уголовное преследование непосредственных участников незаконных финансовых операций продолжается.

Марина Ковалева