Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Саратове будут судить подставного руководителя организации по незаконному выводу средств

Фрунзенский районный суд Саратова рассмотрит уголовное дело в отношении 47-летнего горожанина, который обвиняется в незаконном использовании документов для создания юридического лица и неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, в апреле 2016 года обвиняемый договорился с ранее незнакомым ему лицом фиктивно занять должность директора коммерческой организации. За это ему обещали денежное вознаграждение. Подставной руководитель удостоверил свою подпись у нотариуса и предоставил в налоговый орган паспорт и другие документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

Он открыл счета в банке для дистанционного обслуживания организации и в дальнейшем передал доступ к ним третьим лицам. Это привело к противоправному выводу денежных средств в сумме более 5,9 млн руб. в неконтролируемый оборот.

Уголовное преследование непосредственных участников незаконных финансовых операций продолжается.

Марина Ковалева

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...