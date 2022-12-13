«Самое главное в открытых системах — это количество участников»

Как сделать взаимодействие с государством удобным для банка и клиентов? Какие новые сервисы появились в этом году? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Константин Максимов побеседовал со старшим вице-президентов, руководителем блока цифрового бизнеса ПСБ Александром Чернощекиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПСБ Фото: ПСБ

— В России существует проект развития открытых API. «Ассоциация ФинТех» ввела в промышленную эксплуатацию сертификационный стенд и портал открытых API. Цифровая интеграция ПСБ и его партнеров стала возможной как раз благодаря участию в этом проекте.

— Да, так и есть. Мы произвели технологические подключения, уже ввели этот сервис в промышленную эксплуатацию. И сейчас начали появляться кейсы практического использования этой технологии.

— Как это работает и какие преимущества дает?

— Для конкретного потребителя это означает, что, подключаясь к одному банку, он может запросить данные по своим счетам из другого. Если, допустим, вам нужно оформить кредитную карту в каком-то банке, то вы можете нажатием одной кнопки подгрузить в него данные из другого, просто согласившись на это. Не потребуется визитов в отделение другого банка, чтобы получить, например, выписку по счету. Все происходит бесшовно в мобильном или интернет-приложении того банка, в который вы обратились. Это как раз и есть преимущество технологии.

По сути, банки используют выделенный шлюз для обмена данными, который работает по общепринятым стандартам, заданным «Ассоциацией ФинТех». Раньше подобное не было реализовано именно в таком виде. Были разовые истории между отдельными банками. Они, например, между собой давно сотрудничают и обмениваются данными, но каждый раз должны были вместе вырабатывать принципы и технологические правила подключения.

— Раз все затрагивает взаимодействие между банками, и мы понимаем, что речь идет еще и о чувствительной информации, то, по идее, должно быть и регулирование со стороны ЦБ?

— Да, конечно. Вся интеграция и разработка стандартов происходила под контролем Центрального банка, благодаря этому обмен данными и стал возможен.

— На данном этапе цифровая интеграция применяется главным образом в кредитовании? Или есть и другие направления?

— Прежде всего это, конечно, кредитная плоскость. Допустим, когда мы разрабатывали свой кредитный продукт «Без бумаг» для малого бизнеса, нам необходимо было понимать, как себя ведет клиент в других банках, какие у него поступления средств, остатки. И, собственно говоря, благодаря такой интеграции мы смогли бесшовно и быстро все это получить и сделать адекватное и выгодное предложение по кредиту для наших клиентов в малом бизнесе. И это наиболее очевидное использование сервиса. Управление своими депозитами и предложение ПФМ, персонального финансового менеджмента, когда ты управляешь всеми остатками на счетах во всех банках одновременно, это очевидное и перспективное развитие системы.

— Вы упомянули участие ЦБ при разработке подхода и стандартов. Открытые программные интерфейсы невольно поднимают вопросы безопасности. Понятно, что преимущества есть, система устойчива. Но защищены ли при этом данные?

— Данные точно защищены. В данном случае информацией друг с другом обмениваются банки, у которых кибербезопасность уже настроена по всем стандартам. Кроме того, перед тем как подключаться, все участники проходят обязательную сертификацию на стенде «Ассоциации ФинТех». Поэтому безопасность находится на очень высоком уровне.

— Если промышленная эксплуатация есть, то, наверное, уже все обкатано?

— Именно так, «с улицы» кому-то подключиться не получится. Все защищено.

— Что сейчас необходимо для масштабирования проекта или для его более активного использования?

— Самое главное в открытых системах — это количество участников, которые к ним подключены. Именно поэтому Центральный банк опубликовал концепцию развития открытых интерфейсов, и они станут обязательными для участников финансового рынка. В основном сейчас идет дискуссия не о том, подключатся ли все банки. Вопрос будет из серии: почему мы делаем open finance, а не open data?

И на самом деле, к системе необходимо подключить еще мобильных операторов, маркетплейсы и других участников рынка, которые обладают большим набором информации, в том числе и государственные органы. Потому что, допустим, банки откроют свой интерфейс и данные, по определенным правилам банковской тайны, будут проводиться через запросы, но при этом мы не крупнейший держатель информации о клиентах.

И маркетплейсы, и сотовые операторы владеют ей в большем объеме. Мы тоже не хотели бы попадать в уязвимое положение, когда банки свои данные выгружают, а кто-то другой не делает этого. Напомню, что сейчас у всех крупнейших маркетплейсов и мобильных операторов есть свои банки, при этом они сильно меньше, чем сами компании, так вот они будут эту синергию использовать, а мы - нет, потому что нам не будет открыт доступ. Поэтому мы бы, конечно, хотели перейти сразу к следующей стадии, когда данные открывают не только банки, но и все остальные участники рынка. И, очевидно, в первую очередь выиграет пользователь, потому что мы будем более точно знать его поведение, оценивать кредитные риски и предлагать более удобные и выгодные финансовые продукты. И, собственно говоря, у нас будет более прозрачная и честная конкуренция.