Волгоградские следователи раскрыли совершенное в 1997 году убийство из корыстных побуждений

В Волгограде раскрыто убийство 25-летней давности.

Как сообщили в СУ СК, 29 января 1997 года в одну из квартир дома по улице Остравской ворвались двое неизвестных, которые требуя деньги, причинили смертельные травмы 51-летнему хозяину и скрылись с места преступления.

Долгое время дело оставалось нераскрытым, однако в этом году при изучении материалов уголовного дела сотрудники специализированного следственного отделения по раскрытию преступлений прошлых лет возобновили предварительное следствие по нему и провели дополнительные следственные действия. Личности обоих нападавших были установлены - ими оказались на тот момент 24-летние жители Волгограда. Один из фигурантов, которому сейчас 49 лет, задержан. Ему предъявлено обвинение по п.п.«ж,з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений). Горожанин заключения под стражу. Второй фигурант уголовного дела скончался через два года после совершения преступления.

Марина Ковалева