Новую партию гуманитарной помощи отправили из Удмуртии в Вольск

13 декабря из столицы Удмуртии отправили партию гуманитарной помощи в Вольский филиал Военной академии материально-технического обеспечения министерства обороны России. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, в фуре находятся посылки от родных, неравнодушных граждан, общественных организаций и предпринимателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В частности, мобилизованных жителей Удмуртии обеспечат тактическими перчатками, тросами с карабинами, рациями, утепленными сапогами, термобельем и брюками. В фуру также погрузили печи и генераторы.

Советник главы Удмуртии Александр Комлев рассказал, что республика активно включилась в выполнение задач в рамках частичной мобилизации. «Есть необходимость помочь нашим ребятам, которые сейчас находятся в учебной части. Список самого нужного формировался на основе их просьб. Автомобили уходят регулярно, в них — и бытовые вещи, и высокотехнологичное оборудование. Помогают предприятия и организации, многое жители приносят от себя»,— отметил господин Комлев.