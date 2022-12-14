Компания, управляющая пермскими ТЦ «Колизей», в 14 раз увеличила уставный капитал

«Деловой центр «Колизей» (входит в ГК «РИАЛ» Юрия Борисовца), управляющая ТЦ «Колизей Атриум» и «Колизей Синема» в центре Перми, сменила учредителей. Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», с 12 декабря учредителем 92,86% долей в уставном капитале ООО ДЦ «Колизей» стало березниковское ООО «Сода-хлорат». ООО «Юникор» снизило свою долю в ДЦ «Колизей» с 85% до 6,07%. Финансовый директор ГК «РИАЛ» Марина Медведева также сократила размер доли с 15% до 1,07%.

ООО «Сода-хлорат» управляет одноименным предприятием в Березниках, выпускает химические соединения калия и кальция.

Марина Медведева пояснила «Ъ-Прикамье», смена учредителей ООО «БЦ «Колизей» связана с перераспределением активов внутри ГК «РИАЛ».

ООО ДЦ «Колизей» было зарегистрировано в 2014 году по адресу ТЦ «Колизей Атриум». Компанию возглавляет Марина Медведева. Если раньше уставный капитал общества составлял 100 млн руб., то 12 декабря этого года он вырос до 1,4 млрд руб. ООО ДЦ «Колизей» также является учредителем ООО «Пермь-констракшн» (аренда и управление недвижимостью), зарегистрированным в БЦ «Грин Плаза» в Перми.