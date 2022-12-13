Экс-депутат Пермской думы вошла в новый состав общественной палаты Прикамья

Бывший депутат Пермской городской думы от партии «Яблоко» Надежда Агишева вошла в новый состав Общественной палаты Прикамья. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на саму госпожу Агишеву. Она была избрана в состав палаты членами совещательного органа, делегированными губернатором Пермского края и заксобранием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Есть несколько тем, которые хотелось бы довести до решения. Например, поддержка НКО. Мы в этом созыве много с этой темой разбирались, сейчас идет разработка региональной концепции поддержки НКО-сектора и Общественная палата будет включена в эту работу», — поделилась планами Надежда Агишева. Также она намерена заниматься защитой прав женщин, а также экологической повесткой.

Общественная палата состоит из 36 членов: 12 человек утверждаются губернатором региона, 12 — заксобранием, еще 12 членов палаты выбираются из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», возглавить новый состав совещательного органа может бывший вице-спикер заксобрания Лилия Ширяева.