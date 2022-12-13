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Новым прокурором Ярославской области может стать Александр Лоренц

В Совет Федерации поступило представление президента РФ Владимира Путина по кандидатурам на должность прокуроров субъектов страны. В том числе на пост прокурора Ярославской области господин Путин предложил Александра Лоренца, бывшего прокурора Ставропольского Края.

Как говорится в сообщении Совета Федерации, консультации по кандидатурам проведут комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, комитет СФ по обороне и безопасности и комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 13 декабря на совместном заседании.

Завтра, 14 декабря, кандидатуры будет утверждать Совет Федерации.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что прокурор Ярославской области Дмитрий Попов ушел в отставку в декабре 2021 года, временно исполняющим обязанности был назначен Дмитрий Чумак, занимавший должность первого заместителя.

Алла Чижова

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