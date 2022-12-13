Школы Ставрополья получили 55 новых автобусов

В Ставропольском крае 55 новых школьных автобусов получили местные образовательные учреждения в 27 районах региона, сообщает пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

Новые транспортные средства приобретены с помощью федерального центра в рамках программы обновления школьных автопарков в регионах. С 2015 по 2022 годы на Ставрополье появилось 476 новых школьных автобусов. Еще 10 новых автомобилей поступят в регион в первом квартале 2023 года.

«Нашим Президентом поставлена задача, чтобы автобусы, которые перевозят детей, были не старше 10 лет. Поэтому мы ежегодно обновляем школьный автобусный парк и продолжим эту работу», — цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

Анастасия Назарова