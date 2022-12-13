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В Магнитогорске обнаружили пять тонн фальсифицированного масла

В Челябинской области обнаружили 5 т фальсифицированного сливочного масла. Партию купил магнитогорский предприниматель у производителя из Московской области и собирался реализовать продукт в рознице, сообщает управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Установлено, что осенью этого года одно из предприятий Московской области выпустило сливочное масло с нарушением технического регламента. В частности в пробе продукта выявили несоответствие метиловых эфиров жирных кислот нормативу, что говорит о его фальсификации. Более того, масло «изготовили» на фантомной площадке, исключенной из системы «Цербер». Московское управление Россельхознадзора проинформировало об этом регионы. В ходе проверки в Челябинской области обнаружили 5 т этого поддельного масла. Вся партия находилась на складе индивидуального предпринимателя в Магнитогорске.

С предпринимателем провели разъяснительную беседу, объяснив риски для населения при употреблении потенциально опасной продукции. По предписанию управления Россельхознадзора он изъял масло из оборота.

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