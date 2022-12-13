В Оренбургской области увеличится прожиточный минимум на душу населения и по основным социально-демографическим группам. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Решение было принято на заседании областного кабинета министров. В 2023 году величина прожиточного минимума на душу населения увеличится до 12 506 руб., при этом рост составит 396 руб. Для трудоспособного населения сумма вырастет на 432 руб. и достигнет 13 632 руб. Для пенсионеров выплата увеличится до 10 755 руб., что на 340 руб. выше текущего показателя. Для данных категорий величина прожиточного минимума возрастет на 3,3%. Для детей сумма увеличится на 5,5% или на 655 руб., до 12 572 руб.

С учетом роста прожиточного минимума будут скорректированы социальные выплаты, при расчете которых используется этот показатель. Он также необходим для назначения мер поддержки, так как применяется при оценке нуждаемости населения в социальной помощи.

Андрей Сазонов