На замену светильников в Бирске направят до 148 млн рублей

Управление благоустройства Бирска на конкурсе 12 января 2023 года выберет подрядчика проведения комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности использования электрической энергии системы освещения, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 148,7 млн руб.

Срок исполнения контракта — 15 апреля 2030 года. Минимальный размер экономии топливно-энергетических ресурсов за весь период действия контракта должен составить 5,62 млн кВт/ч.

В течение 90 календарных дней после заключения контракта подрядчик должен обследовать линии наружного освещения, собрать исходные данные, подготовить техническое решение. Через шесть месяцев после заключения контракта необходимо демонтировать 4682 уличных светильника и заменить их таким же количеством светодиодных. За это же время должна быть внедрена автоматизированная система управления наружным освещением (АСУНО), смонтированы 80 шкафов управления. Их необходимо установить на 202 улицах города.

Майя Иванова

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