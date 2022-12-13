Резервный фонд Краснодарского края направит 1,3 млрд рублей на размещение эвакуированных

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление «О выделении средств из краевого бюджета», предусматривающее предоставление финансовой помощи муниципалитетам на оплату размещения эвакуированных из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Документ опубликован на сайте администрации.

Как указано в документе, средства будут выделены из резервного фонда Краснодарского края и направлены муниципалитетам Анапы, Геленджика, Апшеронского, Темрюкского и Туапсинского районов.

Граждане России и иностранные граждане, покинувшие в ходе специальной военной операции ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, проживают в гостиницах, санаториях и домах отдыха Кубани, всего в регионе насчитывается 56 мест временного размещения вынужденных переселенцев. В сутки на человека выделяется 1,8 тыс. руб., включая проживание и питание.

Постановление губернатора Вениамина Кондратьева также предусматривает сокращение бюджетных ассигнований по ряду направлений, в том числе в разделах «Национальная экономика», «Связь и информатика», «Жилищно-коммунальное хозяйство».

Анна Перова, Краснодар