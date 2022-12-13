ГАТИ опубликовала ограничения на дорогах Петербурга во второй половине декабря

С 15 декабря на дорогах Санкт-Петербурга вступают в силу ограничения движения по трем адресам, сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции города (ГАТИ).

Так, на двое суток полностью закроется движение транспорта по улице Сергея Марго от Удельного проспекта до Костромского проспекта. Также до 21 декабря дорожные работы ограничат движение транспорта у дома № 18 по Красносельскому шоссе в поселке Стрельна. Самые долгосрочные ограничения вступят в силу у дома № 16 по Совхозному проспекту в поселке Петро-Славянка, движение там будет ограничено до 16 января следующего года.

ГАТИ рекомендует заранее планировать маршруты с ограничений, чтобы не препятствовать работе коммунальных служб, убирающих город и обрабатывающих дороги от гололеда.

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