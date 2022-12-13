На Кубани мобилизованные и добровольцы смогут получить бесплатную юридическую помощь

Мобилизованные и жители Краснодарского края, отправившиеся в зону специальной военной операции, смогут получить бесплатную юридическую помощь. Соответствующее решение приняли депутаты Заксобрания региона.

Принятые поправки направлены на расширение категорий граждан, которым может быть предоставлена такая помощь, и установление случаев оказания им этой помощи. Помимо самих мобилизованных и добровольцев, меры поддержки распространяются на их родителей, детей, супругов, а также на граждан, вынужденно покинувших территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей или Украины после 18 февраля 2022 года. Принятыми поправками также упрощается процедура представления документов при личном обращении.

«Мы расширяем перечень категорий граждан, которые могут получить на безвозмездной основе правовую помощь по вопросам полагающихся им мер социальной поддержки. Безусловно, права и законные интересы участников СВО и членов их семей должны быть надежно защищены. То же касается и тех, кто вынужденно покинул зону боевых действий. Начинать жизнь на новом месте всегда непросто. И мы должны максимально облегчить для этих людей процедуры получения предусмотренной законом помощи»,— прокомментировал принятое решение председатель Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин

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