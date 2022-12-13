Прокуратура Удмуртии не подтвердила информацию об отравлении детей в лагере

В результате прокурорской проверки сведения о предполагаемом отравлении детей в лагере «Кампус ТАУ» (ранее «Лесная страна») в столице Удмуртии не подтвердились. Как сообщает пресс-служба надзорного органа в Telegram, оснований для применения мер прокурорского не установлено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, Светлана Болотникова Фото: vk.com, Светлана Болотникова

В частности, прокуратура проверила сведения, размещенные в средствах массовой информации, о сокрытии факта отравления детей в оздоровительном лагере. Установлено, что сведения не соответствуют действительности. Данное заключение подтверждают санитарно-эпидемиологическое расследование управление Роспотребнадзора по республике, а также лабораторные исследования проб биологического материала, взятых у детей и сотрудников организации.

Напомним, о ситуации, возникшей вокруг предполагаемого отравления детей в лагере «Капус ТАУ» в столице Удмуртии, рассказала министр образования и науки республики Светлана Болотникова. Сообщалось, что в течение смены в лагере несколько детей отправили домой с разными симптомами.