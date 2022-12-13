На строительство трех групповых водопроводов на Кубани в 2023 году направят 13 млрд рублей

На Кубани в 2023 году на очередной этап строительства Троицкого, Ейского и Таманского групповых водопроводов направят 13,5 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Ввод объектов в эксплуатацию позволит обеспечить бесперебойным водоснабжением 1 млн жителей региона. На период 2022–2023 годов на строительство водопроводов запланированы средства в объеме 18,5 млрд руб. Финансирование предоставят в качестве инфраструктурных кредитов.

На реконструкцию и строительство очистных сооружений и систем водоотведения на побережье Черного моря направят 30,9 млрд руб. Реализация проектов пройдет в 2024 и 2025 годах. Всего за этот период реконструируют 15 действующих объектов водоотведения и построят два новых.

Инфраструктурные кредиты на строительство водопроводов и модернизацию систем водоотведения по ставке 3% годовых будут предоставлены на 15 лет.

Анастасия Донскова

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