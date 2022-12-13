В Орловской области с начала 2022 года из незаконного оборота изъято 446 кг наркотиков

С января по ноябрь нынешнего года в Орловской области из незаконного оборота изъято 446 кг наркотических средств. Об этом сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по региону Владимир Журавлев. Он докладывал на заседании антинаркотической комиссии, которое провел губернатор Андрей Клычков.

По данным полиции за 11 месяцев, на территории Орловщины зафиксировано снижение количества преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на 7,2%. Всего в текущем году было расследовано 239 таких преступлений, из которых 121 – имеют тяжкие и особо тяжкие составы. К уголовной ответственности привлечено 229 лиц, в том числе 20 иностранных граждан (из Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Нигерии).

«В целом благодаря работе правоохранительного блока ситуация в данной сфере в регионе остается стабильной. Считаю, что и в наступающем году серьезное внимание должно уделяться контролю за пребыванием на территории Орловской области иностранных граждан из так называемых стран-транзитеров и поставщиков наркотиков»,- заметил господин Клычков. С начала года местные оперативники перекрыли 18 межрегиональных каналов поставки наркотиков, прервали деятельность двух подпольных нарколабораторий в районах области, а также двух притонов для употребления незаконных препаратов.

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Андрей Цветков