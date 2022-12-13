Константин Тихонов возглавит администрацию Ленинского района Ростова с 20 декабря

Исполняющий обязанности главы администрации Ленинского района Ростова-на-Дону Константин Тихонов будет назначен руководителем муниципалитета 20 декабря. Информация об этом содержится в проекте решений городской думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com Фото: vk.com

Согласно документу, на должность главы администрации господина Тихонова рекомендовал градоначальник Алексей Логвиненко.

Ранее сообщалось, что Константин Тихонов назначен исполняющим обязанности руководителя Ленинского района с 11 ноября. В данный момент он совмещает эту работу с прежней должностью главы управления торговли города.

Анастасия Назарова