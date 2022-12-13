Ленобласть начнет пробные поставки местной продукции в Индию

Предприятия Ленинградской области осуществят несколько пробных поставок своей продукции на экспорт в Индию, соответствующие договоренности достигнуты по итогам бизнес-миссии областного бизнеса за рубеж, сообщила пресс-служба администрации региона.

Первые контракты заключены производителем защитных стройматериалов «Гласс Систем», судостроительная компания «Парящие машины», производящая суда на воздушной подушке, производитель роботизированного оборудования для промышленности «Айтел-Про» и переработчик шин «Лексор».

«Главное, что мы увидели встречный интерес со стороны бизнеса Индии, желание работать с Ленинградской областью, наметили дальнейшие планы по продвижению продукции на рынок этой страны. (…) уже есть запрос на продукцию наших предприятий, пробные партии и совместные проекты»,— прокомментировал зампред областного правительства, глава Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Дмитрий Ялов.

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