В Свердловской области простились с погибшим на спецоперации 21-летним военным

В поселке Новоуткинске простились с 21-летним гранатометчиком стрелкового батальона Максимом Белоусовым, погибшем 19 ноября в ходе военной спецоперации на Украине. Как рассказали порталу Е1.ru в администрации Первоуральского городского округа, он погиб во время выполнения боевого задания.

Максим Белоусов в 2021 году окончил Первоуральский металлургический колледж, после чего был призван на срочную службу. По окончании армии работал по специальности на заводе.

«Его смерть — это боль и горе для всех. Для его родителей, для его родных и близких. И для нас. Он отдал свою жизнь за свою Родину», — цитирует издание военного комиссара Первоуральска и Шалинского района Евгений Наумов. Военный посмертно награжден орденом Мужества.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства. По данным министра обороны Сергея Шойгу, которые он озвучил в конце сентября, во время спецоперации на Украине погибли 5937 российских военных.

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