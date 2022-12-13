Администрация Перми объявила о формировании кадрового резерва управленцев

Администрация Перми объявила конкурс на включение в резерв управленческих кадров. Документы от кандидатов будут приниматься с 15 декабря по 25 января.

«Периодически меня спрашивают, как трудоустроиться в администрацию Перми,— написал в своем телеграм-канале глава города Алексей Демкин.— Действительно, городу нужны молодые управленцы со свежими идеями, поэтому будем готовить кадры на перспективу. В мэрии пригодится опыт специалистов из соцсферы, области бизнеса, промышленности или силовых структур».

Конкурс объявляется на руководящие должности, например руководителей департаментов, комитетов, управлений, администраций районов, муниципальных казенных учреждений. Участвовать в конкурсе на включение в резерв могут молодые, перспективные руководители, имеющие высшее образование, а также опыт работы на руководящих должностях.

Документы от соискателей принимаются по адресу: ул. Екатерининская, 63. Конкурс будет проводиться в два этапа: конкурс документов и непосредственный отбор конкурсной комиссией с использованием различных методик оценки. С перечнем документов и квалификационными требованиями можно ознакомиться на сайте администрации Перми в разделе «Муниципальная служба».