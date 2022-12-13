На Кубани сохранят социальные цены на дрова и уголь

В Краснодарском крае сохранят социальные цены на дрова и уголь. Такое решение 13 декабря в ходе шестой сессии приняли депутаты Заксобрания Кубани.

Соответствующие изменения были внесены в краевой закон о мерах дополнительной соцподдержки отдельных категорий граждан по оплате коммунальных услуг. Депутаты отметили, что такие виды энергоресурсов, как дрова и уголь, по-прежнему остаются востребованными в некоторых населенных пунктах Кубани.

Согласно принятым поправкам, поставщики твердого печного топлива будут получать компенсацию выпадающих доходов за счет регионального бюджета. По итогам рассмотрения законопроект был принят сразу в двух чтениях.

«Зимой должно быть тепло во всех домах, какие бы отопительные системы в них ни использовались. Домов с печным отоплением у нас не так много, но они есть, и про их жильцов забывать нельзя. Компенсация выпадающих доходов коммунальщикам позволит держать цены на эту важнейшую для людей коммунальную услугу на установленном законом уровне»,— прокомментировал принятое решение спикер Законодательного собрания Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин

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