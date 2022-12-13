В Крыму подросток подозревается в хищении 130 тыс. рублей у своего дедушки

В Крыму подросток тайно перевел 130 тыс. руб. с банковской карты своего дедушки на счета знакомых. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю.

В отношении 16-летнего жителя Севастополя возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение денежных средств с банковского счета). По данным следствия, с марта по август текущего года подросток, имея доступ к банковской карте дедушки, совершил множественные операции по денежным переводам на счета своих знакомых.

Пенсионер обратился в правоохранительные органы с заявлением о краже денежных средств с банковского счета, открытого на его имя. Сотрудникам полиции удалось установить, что деньги с банковской карты потерпевшего переводил его внук. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, вину в совершении преступления молодой человек признал. Максимальное наказание за данное преступление предполагает лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тыс. руб.

Дмитрий Нестеренко