Камышинский завод начал производство пехотных лопат и сумок для военных

В Камышине Волгоградской области приступили к выпуску малых пехотных лопат и чехлов к ним. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Производство запущено на Камышинском заводе слесарно-монтажного инструмента (КЗСМИ). В швейном цехе предприятия наладили пошив сумок, вещмешков и других изделий для военных.

По данным комитета промышленной политики, торговли и ТЭК бласти, мощности завода позволяют выпускать в месяц до 3 тыс. саперных лопаток и до 75 тыс. изделий легкой промышленности военного назначения.

Управляющий директор КЗСМИ Сергей Данкович отмечает, что предприятия может выпускать рюкзаки, утепленные жилеты, ветроводозащитные костюмы, куртки, нательное белье, рукавицы, балаклавы, шарфы, постельное белье и другую продукцию, необходимую в зоне специальной военной операции.

Основной ассортимент предприятия - слесарные молотки и гаечные ключи с различными покрытиями, штампы для холодной и горячей обработки металла. По итогам января-сентября завод произвел импортозамещающую продукцию на сумму 541 млн руб., что на 17,6% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Марина Ковалева