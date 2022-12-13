Бизнесмена в Татарстане осудят за падение 21-летней девушки с квадроцикла

В Верхнеуслонском районе пойдет под суд 33-летний бизнесмен. Его обвиняют в оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе управления СКР по Татарстану.

В июне этого года мужчина открыл пункт проката мототранспортных средств в селе Набережные Моркваши Верхнеуслонского района, для чего купил несколько квадроциклов, мотоциклов и пит-байков. Однако, как считает следствие, техника не стояла на учете, а сам бизнесмен в объявлениях написал, что для пользования услугами клиентам не обязательны навыки вождения и наличие водительского удостоверения.

В итоге 10 июля мужчина допустил за руль 21-летнюю девушку без навыков вождения. Та потеряла управление, и квадроцикл рухнул на нее. В результате она получила перелом ключицы.

Мужчина вину полностью признал.

"Ъ-Казань"