В суд направили материалы дела о гибели дорожного рабочего при ДТП в Евпатории

Прокуратура Евпатории направила в суд материалы уголовного дела, возбужденного по факту гибели дорожного рабочего при ДТП. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

По данным следствия, 1 августа 2022 года 37-летний водитель автобуса «ПАЗ» на кольце по улице Эскадронной потерял контроль над транспортом и сбил мужчину, убиравшего проезжую часть. Пострадавшего с травмами доставили в больницу, но уже через несколько дней пациент скончался от полученных увечий.

В отношении водителя автобуса возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Материалы дела рассмотрит Евпаторийский городской суд.

Анастасия Донскова

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