Пермская опера подписала контракт со всемирно известной певицей

Пермский театр оперы и балета подписал трудовой контракт с российской оперной певицей (сопрано) Вероникой Джиоевой. Как сообщает «Новый компаньон», первым рабочим днем новой солистки станет 1 января 2023 года. Пермская опера будет для госпожи Джиоевой основным местом работы, все ее прочие выступления будут согласовываться с пермскими графиками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Вероника Джиоева — заслуженная артистка РФ, народная артистка Северной и Южной Осетии. С 2006 года была солисткой Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ), в апреле 2022 года покинула культурное учреждение по собственному желанию. В настоящий момент является приглашенной солисткой Большого и Михайловского театров, а также как приглашенная певица исполняет ведущие партии в лучших мировых театрах, среди которых Хьюстонская опера, Большой театр Женевы, театр Ла Монне в Брюсселе, Пражская опера, Финская национальная опера и другие.

На сцене Пермской оперы артистка ранее тоже не раз выступала — исполняла заглавную роль в поставленной театром опере «Норма», а также неоднократно давала сольные концерты.