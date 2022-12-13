Житель Ижевска потерял 900 тысяч рублей под предлогом заработка на инвестициях

В столице Удмуртии в полицию обратился 51-летний мужчина с сообщение о хищении у него средств под предлогом заработка на инвестициях. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, в интернете ижевчанин увидел рекламное объявление о заработке на бирже.

В специальном окне мужчина оставил заявку с указанием своего телефона, после чего ему позвонила «брокер» и сообщила, что будет его консультантом. Мужчина установил в своем телефоне программу видеосвязи, интернет-платформу для участия в торгах на бирже и создал личный кабинет.

С начала ноября он вносил на свой брокерский счет средства, а также подключал функцию демонстрации экрана телефона якобы для помощи в проведении торгов. В интернет-платформе, установленной ижевчанином, демонстрировалась имитация биржевых торгов и рост его доходов.

Однако вывести деньги с брокерского счета мужчина не смог, поскольку программа выдала уведомление о невозможности операции без предварительной страховки. Ижевчанин обратился в полицию.

Ущерб составил 900 тыс. руб. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.