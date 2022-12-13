В Казани создадут рабочую группу для модернизации правил езды на электросамокатах

Власти Казани вместе с сервисом кикшеринга Whoosh создадут рабочую группу для модернизации правил езды на электросамокатах. Об этом говорится в сообщении комитета по транспорту.

В частности, рабочая группа обсудит вместе с ГИБДД вопросы безопасности при использовании самокатов в Казани. Результатом их деятельности должны стать нормативно-правовые акты, которые могут вступить в силу весной следующего года.

«На федеральном уровне государство демонстрирует важность отрасли, подчеркивая значение микромобильности в транспортной стратегии и вводя дополнения в ПДД, которые вступят в силу в марте 2023 года и будут включать правила поездок на электросамокатах", уточнили в комитете, добавив, что Казань первой в РФ выразила готовность модернизировать законодательство и сформировать правила работы кикшеринга.

"Ъ-Казань"