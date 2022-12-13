В четырех городах Челябинской области открыли МФЦ для семей с детьми

В Челябинске, Магнитогорске, Коркино и Верхнем Уфалее открыли многофункциональные центры, предназначенные для оказания услуг семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Проект «семейных» МФЦ (СФМЦ) реализуют еще в семи субъектах РФ, сообщает пресс-служба министерства социальных отношений региона.

В Челябинской области учреждения создали на базе двух действующих центров помощи семье и детям и двух организаций для детей, оставшихся без попечения родителей, которые перепрофилировали в многофункциональные центры. В структуру «семейных» МФЦ входят четыре основных отделения и дополнительные в зависимости от направленности учреждений. Так, в Челябинске на базе учреждения будет работать мобильная бригада, которая выезжает для оказания помощи. В Коркино на базе МФЦ станет функционировать микрореабилитационный центр для детей с ментальными нарушениями.

Оказывать услуги в учреждениях будут в режиме «одного окна». Большинство документов и справок сотрудники центров будут запрашивать у смежных ведомств без участия граждан.