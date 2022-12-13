Догузова стала советником при ректорате МГИМО

Бывшая глава Ростуризма (ныне упразднен) Зарина Догузова вошла в состав экспертного совета при правительстве России и стала советником при ректорате МГИМО. Об этом сообщили в правительстве РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зарина Догузова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Зарина Догузова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении состава экспертного совета. Госпожа Догузова указана в документе как советник при ректорате МГИМО.

Помимо экс-главы Ростуризма в состав совета также включены глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, ректор Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылев и заместитель руководителя Аналитического центра при правительстве Анастасия Пермякова.

О вхождении Зарины Догузовой в состав экспертного совета при правительстве стало известно в конце ноября. Ранее она отказалась занять пост замминистра, курирующего туризм в Минэкономики, которому перешли полномочия Ростуризма. Президент Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму 20 октября.

О ликвидации Ростуризма — в материале «Ъ» «Туроператорам меняют регулятора».

Дарья Эрозбек