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Коммерсантъ FM
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Догузова стала советником при ректорате МГИМО

Бывшая глава Ростуризма (ныне упразднен) Зарина Догузова вошла в состав экспертного совета при правительстве России и стала советником при ректорате МГИМО. Об этом сообщили в правительстве РФ.

Зарина Догузова

Зарина Догузова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Зарина Догузова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении состава экспертного совета. Госпожа Догузова указана в документе как советник при ректорате МГИМО.

Помимо экс-главы Ростуризма в состав совета также включены глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, ректор Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылев и заместитель руководителя Аналитического центра при правительстве Анастасия Пермякова.

О вхождении Зарины Догузовой в состав экспертного совета при правительстве стало известно в конце ноября. Ранее она отказалась занять пост замминистра, курирующего туризм в Минэкономики, которому перешли полномочия Ростуризма. Президент Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму 20 октября.

О ликвидации Ростуризма — в материале «Ъ» «Туроператорам меняют регулятора».

Дарья Эрозбек

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