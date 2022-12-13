В Свердловской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ

За прошедшую неделю, с 5 по 11 декабря, в Свердловской области ОРВИ заболели почти 59 тыс. человек, что превышает средний многолетний уровень на 70,5%, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. При этом 56% из заболевших — дети.

Наихудшая эпидобстановка по ОРВИ, где показатели заболеваемости выше среднеобластного в 1,5 раза и более, — в Богдановиче, Асбесте и Рефтинском городском округе. В Екатеринбурге за неделю заразили более 29,4 тыс. человек, что превышает многолетний уровень на 66,8%.

На 17,4% в Свердловской области выросла заболеваемость внебольничными пневмониями — за неделю заболели 747 человек. Детей из общего числа болеют чуть менее 36%.

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