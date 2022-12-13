К юбилею Перми выпустят лимитированную серию велосипедов «Кама»

Пермская компания «Форвард» объявила о готовящемся производстве серии лимитированных велосипедов к 300-летию основания города Перми. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: правительство Пермского края Фото: правительство Пермского края

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», компания «Форвард» намерена возродить известный советский велосипедный бренд «Кама». Первая партия обновленной модели в количестве 3 тыс. штук появится в продаже в марте 2023 года. Стоимость велосипеда не будет превышать 10 тыс. руб., купить их можно будет в магазинах России и Белоруссии.

Новая модель «Камы» будет сделана на базе концепции универсального городского велосипеда. Комплектация будет расширена: на велосипеде появятся фары, сумка, звонок и набор ключей.