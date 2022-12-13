Сотрудникам компании нефтяного машиностроения пересчитали зарплату после вмешательства трудовой инспекции

Государственная инспекция труда в Пермском крае добилась перерасчета заработной платы работникам ООО «Пермская компания нефтяного машиностроения». Об этом сообщается на сайте инспекции.

Как установила инспекция, с апреля по сентябрь 2022 года в ООО «Пермская компания нефтяного машиностроения» был объявлен простой. Согласно ст. 157 ТК РФ время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника. В связи с действующими в настоящее время ограничениями на проведение контрольно-надзорных мероприятий, с целью соблюдения прав работников, инспекцией в адрес работодателя было направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства.

В ответ на предостережение руководство ООО «Пермская компания нефтяного машиностроения» сообщило, что сотрудникам произведен перерасчет заработной платы во время простоя на общую сумму 165 тыс. руб.

ООО «Пермская компания нефтяного машиностроения» создано в 1993 году. Предприятие производит, реализует и обеспечивает сервисное обслуживание оборудования для бурения нефтяных и газовых скважин.