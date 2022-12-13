30% компаний Ижевска планируют делать новогодние подарки клиентам и партнерам

В столице Удмуртии 11% компаний будут дарить подарки сотрудникам на Новый год, их детям — 49%. Еще 21% организаций предусмотрели новогодние презенты для всех, сообщает пресс-служба SuperJob.

При этом делать подарки клиентами и партнерам планируется 30% компаний Удмуртии. Самые популярные новогодние презенты — это сладости, алкоголь, а также календари и канцелярские товары с корпоративной символикой. Чуть реже дарят наборы чая и кофе, продуктовые корзины, а также варежки, кружки, елочные игрушки и сертификаты на услуги.