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Турпоток в Ростовскую область планируют нарастить до 4 млн человек в год

Власти Ростовской области планируют увеличить турпоток в регион до 4 млн человек, сообщил губернатор Василий Голубев в своем инвестиционном послании.

Как рассказал глава региона, цель по увеличеснию показателей еще не достигнута. С января по август текущего года составил 2,5 млн человек. По мнению господина Голубева для привлечения большего числа туристов в Ростовскую область необходимо повышать качество сервиса.

Губернатор подчеркнул, что каждый город области имеет свою специфику и приоритетные направления для развития туризма. «Например, приезжая в Старочеркасск, можно узнать, что такое казачество. В Азове планируем серьезно преобразить центральную часть города»,– сказал он.

Анатасия Назарова

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