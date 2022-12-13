В Петербурге нашли нелегальный алкоцех с восемью тоннами контрафакта

Экономическая полиция Красногвардейского района Санкт-Петербурга ликвидировала подпольный цех по производству алкогольных напитков, который содержал уроженец Средней Азии, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. На производстве нашли более восьми тонн готовой продукции.

«Оперативниками установлено, что цех действовал без соответствующей лицензии. Изготовление и хранение алкоголя было организовано по трем адресам»,— говорится в сообщении.

Оборудование для производства вместе со всей найденной спиртсодержащей продукцией изъято полицейскими. Задержанному предполагаемому владельцу цеха избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.3 УК РФ.

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