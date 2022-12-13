Двоих детей и женщину спасли при пожаре на улице Сабурова в Ижевске

13 декабря около 3:00 в 9-ти этажном многоквартирном доме на улице Сабурова в столице Удмуртии произошел пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, к прибытию специалистов горела квартира на шестом этаже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Начальник караула 4-ой пожарно-спасательной части МЧС Удмуртии Денис Пушин рассказал, что эвакуация жителей велась по лестничным клеткам. Первой спасли женщину, которая ждала помощи у двери соседней квартиры. Там же были обнаружены мальчики, которых в спасустройствах вынесли в безопасную зону.

«Дым практически полностью заполнил квартиру, оставалось только немного воздуха внизу. В ходе разведки нащупал младшего ребенка, спавшего на полу. Взял малыша на руки и быстрее вынес в безопасную зону»,— рассказал пожарный 4-ой пожарно-спасательной части Василий Игнатов.

Детей госпитализировали с острым отравлением продуктами горения. Всего при пожаре эвакуировали 53 человека.

На ликвидацию возгорания спасателям потребовалось 10 минут. Огонь уничтожил внутреннюю отделку квартиры, где произошел пожар. Площадь составила 15 кв. м.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.