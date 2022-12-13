В Севастополе бывшего военного, выстрелившего в сослуживца, оштрафовали на 50 тысяч рублей

В Севастополе бывшему военному, случайно выстрелившему в сослуживца, суд назначил наказание в виде штрафа в 50 тыс. руб. Информация об этом опубликована на сайте севастопольского гарнизонного суда.

Инцидент произошел на территории одной из воинских частей. Рядовой запаса решил произвести осмотр и проверить исправность автомата АК-74. Военнослужащий присоединил снаряженный боевыми патронами магазин к оружию, после чего дважды дослал патрон в патронник и нажал на спусковой крючок, в результате чего по неосторожности произвел выстрел.

«В результате выстрела тяжело пострадал сослуживец рядового. Его здоровью был причинен тяжкий вред», - говорится в сообщении ведомства.

Уже бывший военнослужащий признал себя виновным в совершении неправомерных действий. За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием), суд назначил наказание нарушителю в виде штрафа.

Дмитрий Нестеренко