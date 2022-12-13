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«Росгосстрах» — один из лучших работодателей по версии Forbes

«Росгосстрах» вошел в рейтинг лучших работодателей России-2022 по версии Forbes, став обладателем бронзового статуса. Решением экспертного жюри компания «Росгосстрах» получила «золото» в корпоративном управлении, «серебро» в экологии и «бронзу» в категории «сотрудники и общество».

«В прошлом году наша компания также вошла в этот престижный рейтинг. В этом году нам было важно не только сохранить свои позиции, но и показать улучшение оцениваемых параметров. Так, мы продвинулись вперед в экологической политике, получив «серебро» вместо «бронзы» в прошлом году. Несомненно, одним из приоритетов компании остаётся социальная политика, забота о тысячах сотрудников и их семей, результаты которой также высоко оценили эксперты Forbes», — отмечает директор по персоналу компании «Росгосстрах» Дмитрий Лаврентьев.

В этом году в рейтинг вошли 118 компаний, разделенные на четыре группы: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза» в зависимости от набранных баллов. Основное внимание в оценке ведущих компаний страны было на социальных параметрах. Рассматривалось наличие у компаний политик well-being, выходящих за рамки привычного социального пакета, учитывалось сохранение штата сотрудников и увеличение заработной платы. Также оценивались экологическая политика компании и качество корпоративного управления.

ПАО СК "Росгосстрах"

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