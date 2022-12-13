В Стерлитамаке проводят проверку в связи с катанием детей с крыши подземного паркинга

Прокуратура Стерлитамака проводит проверку в связи с размещением в интернете видеоролика, на котором нескольких детей катаются на тюбе с крыши подземного паркинга во дворе жилого дома на улице Строителей, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Во время проверки надзорное ведомство «установит все обстоятельства и причины произошедшего, даст оценку действиям собственника здания, ответственного за безопасную эксплуатацию объекта, а также надлежащему исполнению родителями обязанностей по воспитанию детей», указано в сообщении.

Сейчас по требованию прокуратуры доступ к паркингу ограничен, а «горка» засыпана песком.

На видео один из подростков на тюбе на скорости сбивает с ног товарища, который должен был его страховать, а затем сам падает с крыши в снег.

Майя Иванова

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