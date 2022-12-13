В Петербурге вынесли приговор по делу об убийстве и разбое в Красносельском районе

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор в отношении Игоря Лагиева, Алана Алборова и Магомедсолтана Иманмурзаева. На основании вердикта присяжных их признали виновными в убийстве, разбое и грабеже с незаконным проникновением в жилище, сообщили 13 декабря в пресс-службе городской прокуратуры.

Как установил суд, трое подсудимых в составе организованной группы 31 марта приехали в дом по улице Адмирала Черокова в Красносельском районе города. Алборов и Иманмурзавев на подземной парковке напали на мужчину, который скончался на месте происшествия вы результате полученных травм. Алборов после избиения забрал ключи и проник с сообщниками в квартиру. Однако, неожиданно для виновных, домой вернулась проживающая там женщина, потребовавшая прекратить незаконные действия. Фигуранты уголовного дела нанесли ей множество ударов, силой затащили ее внутрь и связали руки и ноги скотчем.

Из квартиры злоумышленники украли деньги, телефоны и прочие ценности в общей сумме на 700 тыс. руб. С учетом позиции гособвинения суд назначил Алборову 9 лет колонии строго режима и штраф в размере 500 тыс. руб., Лагиеву 6 лет со штрафом 400 тыс. руб., а Имнамурзаеву – 17 лет, со штрафом в размере 200 тыс. руб. Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.

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