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Строительство инфраструктуру к участкам для многодетных в Саратовской области обещают начать в 2023 году

В Саратовской области стартует региональная программа по строительству инфраструктуры к земельным участкам для многодетных. Программу анонсировал губернатор Роман Бусаргин.

"Ъ-Средняя Волга" писал, что вопросом предоставления многодетным участков без инфраструктуры заинтересовался Следственный комитет РФ. Некоторые из таких семей, получившие участки в 2015 году, до сих пор не могут там ничего построить.

«Многие готовы строить дома, но боятся, что из-за отсутствия коммуникаций жить там будет невозможно. Сейчас проведение света, воды и строительство дорог до участков возложено на муниципалитеты. Очевидно, что самостоятельно они решить этот вопрос не могут», - заключил господин Бусаргин.

Он предложил создать отдельную программу с финансированием регионального бюджета для строительства инженерной инфраструктуры. Она начнет действовать в 2023 году.

Губернатор обещал вынести поправки в бюджет на ближайшее заседание Саратовской областной думы. Они заложат средства на первый этап программы.

Марина Ковалева

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