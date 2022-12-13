Больше 30 млн рублей заработной платы задолжало предприятие «Удмуртавтодор» своим работникам в Ижевске

В столице Удмуртии прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности АО «Удмуртавтодор». В результате было установлено, что предприятие задолжало работникам больше 30 млн руб. заработной платы за октябрь, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Прокуратура внесла руководителю предприятия представление, а также возбудила дело об административном правонарушении по факту невыплаты заработной платы (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).
Права работников восстановлены. Задолженность по заработной плате полностью погашена.